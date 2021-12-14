بالتزامن مع القمة الـ42 بالسعودية.. إليك 13 حقا من حقوقك كمواطن خليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي يرأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، الرياض.
وبهذه المناسبة نشر مجلس التعاون الخليجي على صفحته الرسمية بتويتر، 13 حقا من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي.
ويذكر أن أول قمة خليجية عقدت في الفترة 25 - 26 مايو 1981 وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي لفتت إلى أن أول قمة عقدت "باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ’رحمه الله‘، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وذكرت الوكالة أن زعماء الخليج حينها "قاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها".
وأضافت: "كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس، وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة".