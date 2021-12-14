رئيس الأركان الإيراني عن مباحثاته مع السعودية والإمارات: سوء الفهم ازيل إلى حد ما

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن مباحثاته حول قضايا المنطقة مع عدد من كبار المسؤولين الاماراتيين والسعوديين أفضت إلى "إزالة سوء الفهم إلى حد ما".

جاء ذلك في تصريحات لباقري خلال استقبال نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في سلطنة عُمان، العميد الركن عبد العزيز المنذري، الذي يزور طهران على راس وفد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع باقري قائلا: "سلطنة عُمان قامت بدور مناسب في التنسيق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل الوساطة والتهدئة قبال التطورات الاقليمية وتعزيز الاتصالات والتعامل بين البلدان"، لافتا إلى أن هناك "تنسيقات جيدة بين طهران ومسقط في مجال تأمين بحر عمان ومضيق هرمز، وحيال القضية اليمنية وغيرها من التطورات الإقليمية".

وحول التعاون العسكري بين إيران وعُمان، اشار اللواء باقري وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الى لجنة الصداقة الايرانية العمانية، "التي من شأنها ان تهيئ ارضية مناسبة لتوطيد الاواصر الثنائية".

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