دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق على أسئلة وردته عن هوية الشخص الذي سيواجه "الدجال" مؤكدا على أن الأمر "غيبي" غير معروف.

أمر غيبي لا بد لتبيينه من وحي ، ولم يخبرنا ﷺ من هو الرجل ولا ما صفته ولا ما سره فنقف حيث وقف https://t.co/Cd7tIwSKIL

جاء ذلك في سؤال وجهه صاحب حساب Abdulkader وقال فيه: " الشيخ عادل الكلباني لدي سؤال وردت في بعض الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم ان رجل واحد فقط سيواجه الدجال.. ووردت في بعض الرويات ان الدجال لن يستطيع قتله.. برأيك من هو هذا الرجل والسؤال ما هو السر الذي جعل الله يختاره من بين ملايين البشر؟".

عند البخاري ومسلم عن بني تميم ( هم أشد أمتي على الدجال). https://t.co/zecz0pwXV5

وأجاب الكلباني قائلا: "أمر غيبي لا بد لتبيينه من وحي، ولم يخبرنا صل الله عليه وسلم من هو الرجل ولا ما صفته ولا ما سره فنقف حيث وقف".

وفي تغريدة منفصلة قال صاحب حساب hatem، معلقا على رد الكلباني الأخير: "أخبر واحد تميمي يقولي ان الي بيذبح الدجال واحد من بني تميم"، ليرد عليه إمام الحرم السابق قائلا: "عند البخاري ومسلم عن بني تميم (هم أشد أمتي على الدجال)".