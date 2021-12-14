غياب زعيمين عن القمة الخليجية في السعودية اليوم

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي يرأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، الرياض.

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غداً إلى السعودية لترؤس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية ال 42 https://t.co/7r5NbAAZTM #كونا #الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الاثنين، أن "ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غداً إلى السعودية لترؤس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ42".

#عاجل نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / أبقاه الله / صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يتوجه غدًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. #العُمانية

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء العُمانية: "نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / أبقاه الله / صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يتوجه غدًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لترؤس وفد سلطنة عُمان في مؤتمر القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدًا الثلاثاء".

وأكد الديوان الأميري القطري، الاثنين، على أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده إلى القمة وكذلك العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في حين سيرأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.