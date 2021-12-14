الإمارات تُعلق محادثات صفقة "F-35" مع أمريكا ومسؤول يوضح الأسباب

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – علقت الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات "F-35" بسبب "متطلبات تقنية، والقيود السيادية والعملياتية وتقييم للمنفعة مقابل التكلفة"، وفق ما قاله مسؤول إماراتي الثلاثاء.

وقال المسؤول: "الإمارات أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعلق محادثات الحصول على مقاتلات F-35، وقد قادت المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية وتحليل المنفعة مقابل التكلفة، إلى عملية إعادة التقييم هذه".

وأضاف المسؤول الإماراتي قائلا: "عملت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لتفاهم من شأنه معالجة الظروف الأمنية والدفاعية المشتركة للاستحواذ (على الطائرات)"، حسب قوله.

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا: "تبقى الولايات المتحدة المزود المفضل بالمتطلبات الدفاعية للإمارات العربية المتحدة، قد يُعاد إحياء المفاوضات بشأن F-35 مستقبلا"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعربت أمريكا في الماضي عن ترددها بشأن إبرام صفقة مقاتلات F-35 مع الإمارات نظرا لمخاوف حول تبني الإمارات تقنية 5G الصينية".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "مثلما أكدنا مؤخرا في معرض دبي للطيران، تبقى إدارة بايدن وهاريس ملتزمة ببيع مقاتلات F-35 والطائرات المسيرة MQ-9B والذخيرة حتى في الوقت الذي نواصل فيه استشاراتنا للتأكد من أننا نمتلك فهما واضحا ومشتركا بشأن التزامات الإمارات وخطواتها قبل إتمام الصفقة، وفي أثنائها وبعد توصيل الأسلحة"، حسب تعبيره.

وأضاف قائلا: "نأمل بأن نتمكن من العمل على القضايا العالقة ونتطلع قدما لحوار أمريكي-إماراتي عسكري مشترك في وقت لاحق هذا الأسبوع"، حسب تعبيره.

وأبرمت الإمارات صفقة أسلحة "تاريخية" مع فرنسا، هي الأكبر بتاريخ الثانية، بقيمة 19 مليار دولار، في وقت سابق من الشهر الجاري.