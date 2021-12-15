نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لبيع مقاتلات "F-35" للإمارات إذا ما رغبت أبوظبي بذلك، بشرط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي: "بما يتعلق ببيع مقاتلات F-35والدرونز للإمارات نحن نبقى مستعدين للمضي قدما بهاتين الصفقتين إذا ما أردا الإماراتيون ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "أردنا التأكد على سبيل المثال من الحد العسكري الإسرائيلي النوعي وأردنا أيضا إجراء مراجعة لأي تقنيات تباع أو تُنقل إلى شركائنا الآخرين في المنطقة بما في ذلك الإمارات".

وتابع بلينكن قائلا: "لكن أعتقد أننا لا نزال مستعدين للمضي قدما إذا ما واصلت الإمارات رغبتها بالحصول على هاتين الصفقتين".

وكان قد أكد مصدر إماراتي الثلاثاء أن الإمارات أبلغت أمريكا أنها ستعلق المحادثات بشأن الصفقتين مع واشنطن نظرا لرفضها "متطلبات تقنية وقيود عملياتية وسيادية" وبعد إعادة "تقييم الفائدة مقابل التكلفة".