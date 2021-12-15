نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان بعد احتجاج البحرين على المؤتمر الذي عقدته الجمعية في بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن وزير الداخلية "وجه كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول، من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".

وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قد تحدث هاتفيا مع نظيره اللبناني بسام مولوي. وقال الشيخ راشد إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيقة، أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان"، بحسب بيان للداخلية اللبنانية.

كانت البحرين أعلنت، الأحد، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مولوي أكد خلال الاتصال "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".