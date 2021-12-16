فيصل بن فرحان يرد على أنباء اللقاء السعودي- الإيراني في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انعقاد لقاء في الأردن بين وفدين من السعودية وإيران.

وقال وزير الخارجية السعودي: "حقيقة لم يكن هناك أي لقاء في الأردن، كل ما حصل حسب علمي كان يوجد ندوة في مركز فكر حضرها أشخاص من عدة دول وحسب ما وصلني أن المصدر الأصلي صحح المعلومة لاحقا"، وذلك ردا على سؤال تم طرحه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن استضافة الأردن لحوار أمني بين وفد من المملكة العربية السعودية ووفد من إيران.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "طبعا هناك حوار مباشر موجود أصلا سبق أن تحدثنا عنه وصارت هناك 4 لقاءات لم يتم لقاء آخر بعد ولكننا منفتحون لاستمرار هذا الحوار".

كانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ذكرت، الاثنين، أن الأردن استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في المعهد العربي لدراسات الأمن.

ونقلت الوكالة تصريحات للأمين العام للمعهد، أيمن خليل، قال فيها إن الحوار اتسم بـ"الاحترام المتبادل" وقد ظهرت فيه رغبة الطرفين بتطوير العلاقات بينهما في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.