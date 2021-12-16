نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للأمير خالد الفيصل، أمير مكة خلال حديثه عن الأمير الراحل، عبدالله الفيصل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

#فيديو 🎥 الأمير #خالد_الفيصل متأثرًا خلال حديثه عن الأمير الراحل #عبدالله_الفيصل في حفل #جائزة_الأمير_عبدالله_الفيصل https://t.co/ljvPN3fUbK

وقال الأمير خالد الفيصل في الفيديو المتداول: "عبدالله الفيصل أخي وأستاذي وملهمي، عبدالله الفيصل هو من رباني وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلا وشابا ورجلا، رحمك الله يا عبدالله الفيصل كم افتقدتك".

#صور أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل يكرّم الفائزين بـ #جائزة_الأمير_عبدالله_الفيصل لـ #الشعر_العربي في موسمها الثالث. ⬇️ https://t.co/O2VutqrqdX

كلمة الأمير خالد جاءت خلال حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة، الثلاثاء، حيث نشر حساب إمارة مكة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو المتداول إلى جانب صور ومقاطع فيديو أخرى من الحفل والفائزين بالجوائز.

⁧#فيديو⁩ 🎥 حفل #جائزة_الأمير_عبدالله_الفيصل للشعر العربي في موسمها الثالث ⬇️ https://t.co/Ulgnbwrdb2

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن اختيار محافظة الطائف عاصمة للشعر العربي للعام المقبل.