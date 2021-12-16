السعودية.. فيديو تأثر أمير مكة الأمير خالد بن فيصل خلال كلمة يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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الأمير خالد الفيصل
Credit: @makkahregion

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للأمير خالد الفيصل، أمير مكة خلال حديثه عن الأمير الراحل، عبدالله الفيصل، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال الأمير خالد الفيصل في الفيديو المتداول: "عبدالله الفيصل أخي وأستاذي وملهمي، عبدالله الفيصل هو من رباني وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلا وشابا ورجلا، رحمك الله يا عبدالله الفيصل كم افتقدتك".

كلمة الأمير خالد جاءت خلال حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة، الثلاثاء، حيث نشر حساب إمارة مكة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو المتداول إلى جانب صور ومقاطع فيديو أخرى من الحفل والفائزين بالجوائز.

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن اختيار محافظة الطائف عاصمة للشعر العربي للعام المقبل.

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