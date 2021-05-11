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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت مبادرة كان هدفها تجميل محافظة جدة في المملكة العربية السعودية ردود فعل سلبية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمر مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، والتي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "رسم وطن"، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت الإثنين.

وجاء القرار نتيجة تشويه تلك المجسمات للمشهد البصري لمحافظة جدة، وفقاً للموقع.

وجه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة "#رسم_وطن" .. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع العمل بشكل سلبي واصفين المبادرة بأنها تشويه للمشهد البصري https://t.co/4F4cmS9iDX

وعبر موقع "تويتر"، ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع العمل بشكل سلبي، كما أنهم وصفوا المبادرة بأنها "تشويه للمشهد البصري".

وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الإثنين، أوضحت أمانة محافظة جدة الهدف وراء مبادرة "رسم وطن".

وقال البيان: "تود أمانة محافظة جدة التوضيح بأن منصة يلا جدة بوكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكان من المواطنين والمقيمين كل بحسب تخصصه أو هوايته في معالجة التحديات البلدية، والمساهمة في تحسين الخدمات، والمرافق في محافظة جدة".

ومن المبادرات التي تم تبنيها هي مبادرة "رسم وطن"، والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

وكان الهدف تسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير، وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية، إضافةً إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين، والراغبين في المشاركة بشكل دوري، وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات.

وشكرت أمانة محافظة جدة الشربتلي على تبرعها بتنفيذ المبادرة، مضيفةً أنها تشكر السكان على تفاعلهم مع المبادرة، وتؤكد استجابتها لآرائهم، ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة.