دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق ما وصفه استيراد الحفلات الراقصة من مصر والتي لا تتوافق مع الدين والأعراف والعادات الاجتماعية العراقية.

وقال الصدر في بيان على موقعه الرسمي: "التجربة المصرية الجديدة هي ما يجب استيرادها لعراقنا الحبيب وأعني بها الحملة الخدمية والإعمار الذي بدأ بالتطور تدريجيا في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال بعض المتبينات والأفكار التي أوعز بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بعد أن كانت مصر تحت الأنقاض والآن تحاول كفكفة جراحها وأعمار ما اندثر منها بخطط مدروسة ومنظمة وبرقابة صارمة وخطة أمنية تحاول من خلالها إبعاد شبح الإرهاب والتطرف وإعطاء الجيش المصري دوره الفاعل في ذلك".

وأضاف: "أما أن نحاول استيراد الحفلات الراقصة التي لا تتوافق مع ديننا وعقيدتنا واعرافنا المجتمعية في عراقنا الحبيب فهذا الأمر بعيد كل البعد عن التعاطي بعقلانية وبعيدة عن الواقع عن حب الوطن".

ويذكر أن الفنان المصري، محمد رمضان أثار تفاعلا واسعا بعد إقامته حفلا في العراق، الأسبوع الماضي وسط انتقادات شخصية له وعن كلفة الحفل رد عليها الفنان بتعليق على صفحته الرسمية بانستغرام.