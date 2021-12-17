أمريكا تنشر فيديو انقاذ بحارة من قارب مشتعل بخليج عُمان

نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو من عملية انقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عُمان، الأربعاء.

أفراد من البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان. اليكم البيان الكامل الذي صدر عن الأسطول الخامس وفيه التفاصيل الكاملة⬇️ https://t.co/9poFyW0uC0

مقطع الفيديو نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أفراد من البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.."

فيديو يظهر اندلاع النيران في السفينة التي كانت تنقل شحنة المخدرات قبل الانفجار https://t.co/SgbZLpDmSH

وأضافت: "اليكم البيان الكامل الذي صدر عن الأسطول الخامس وفيه التفاصيل الكاملة".

صور من عملية الإنقاذ ومصادرة المخدرات غير المشروعة https://t.co/ZyRbHIFR5I

وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية صورا ومقطع فيديو قالت بتعليق عليه: "فيديو يظهر اندلاع النيران في السفينة التي كانت تنقل شحنة المخدرات قبل الانفجار".