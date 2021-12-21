نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

صورة ارشيفية للأمير عبدالعزيز بن فهد (يمين) مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، وما قدمه ليوسف العنزي، المصاب في حادث مشهور سناب شات، محمد الشمري.

شقيق الطرف الثاني في حادث #محمد_الشمري: شكرا للأمير "عبدالعزيز بن فهد" على وقوفه إلى جانبنا بعد الحادث الأليم @fayez_malki #وفاة_محمد_الشمري #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية https://t.co/29j509FIKO

وأمر الأمير عبدالعزيز بن فهد بسيارة نيسان دفع رباعي ومبلغ 300 ألف ريال كسداد لديون العنزي، وفقا لشقيق الأخير وما أدلى به في مداخلة هاتفيه على قناة روتانا خليجية.

#عبدالعزيز_بن_فهد يامر. بجيب نيسان ل #يوسف_العنزي وتسديد دينه ٣٠٠ الف بعد الحادث الاليم له ولعائلة https://t.co/rIbm8XJ8qa

وقال شقيق العنزي في مداخلته الهاتفية: "أحب أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب الايادي البيضاء طبعا وغير المستغرب منه وقفته هذا اليوم مع عائلة يوسف ومساعدتهم بسيارة ومبلغ 300 ألف والله يجزاه خير الجزاء ان شاء الله.."

جعل عمرك يابو تركي طويل من بقى ما جبرت بخاطره ؟ انت عند العرب كنّك سهيل وكنّك النيل وسط القاهره يستعزّ بعطاياك الذليل وتستريح العيون الساهره تِكْرِم الطفل والشيخ الجليل واليتامى وارامل صابره والله ان الذي مثلك قليل تفعل الخير لاجل الآخره #عبدالعزيز_بن_فهد #يوسف_العنزي https://t.co/7x7KKbu8wn

وكانت وسائل إعلام محلية في السعودية قد تداولت بشكل واسع خبر وفاة مشهور سناب شات، محمد الشمري، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء بصورة واسعة على آخر ما قاله الشمري قبل وفاته.

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يسدد ديون محمد الشمري رحمه الله ٢ مليون ريال. ولم ينسى الطرف الآخر في الحادث يوسف العنزي سدد عنه ٣٠٠ ألف وعوضه بجيب نيسان. مواساة تجسّد أسمى معاني التكافل الإجتماعي. جزاه الله خير.. ورحم من توفى وشفى المصابين. https://t.co/oS7vB3lmgx

وشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتجاوز عدد متابعيها 15 مليونا، مقطع فيديو من حساب سناب شات للمشري وآخر ما قاله قبل وفاته، قائلة بتعليق: "وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر ما نشره: ’أدعوا لنا نوصل بالسلامة‘" مستشهدة بوسم "وفاة محمد الشمري".