السعودية.. تفاعل على ما قدمه الأمير عبدالعزيز بن فهد لمصاب حادث مشهور السناب محمد الشمري

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية للأمير عبدالعزيز بن فهد (يمين) مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز
صورة ارشيفية للأمير عبدالعزيز بن فهد (يمين) مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز Credit: @afaaa73

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، وما قدمه ليوسف العنزي، المصاب في حادث مشهور سناب شات، محمد الشمري.

وأمر الأمير عبدالعزيز بن فهد بسيارة نيسان دفع رباعي ومبلغ 300 ألف ريال كسداد لديون العنزي، وفقا لشقيق الأخير وما أدلى به في مداخلة هاتفيه على قناة روتانا خليجية.

وقال شقيق العنزي في مداخلته الهاتفية: "أحب أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب الايادي البيضاء طبعا وغير المستغرب منه وقفته هذا اليوم مع عائلة يوسف ومساعدتهم بسيارة ومبلغ 300 ألف والله يجزاه خير الجزاء ان شاء الله.."

وكانت وسائل إعلام محلية في السعودية قد تداولت بشكل واسع خبر وفاة مشهور سناب شات، محمد الشمري، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء بصورة واسعة على آخر ما قاله الشمري قبل وفاته.

وشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتجاوز عدد متابعيها 15 مليونا، مقطع فيديو من حساب سناب شات للمشري وآخر ما قاله قبل وفاته، قائلة بتعليق: "وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر ما نشره: ’أدعوا لنا نوصل بالسلامة‘" مستشهدة بوسم "وفاة محمد الشمري".

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