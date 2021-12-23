"الاحتفال بميلاد المسيح جائز ويؤجر عليه صاحبه".. مستشار مفتي مصر يوضح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مجدي عاشور، مستشار مفتي مصر على أن الاحتفال بميلاد المسيح النبي عيسى جائز من الناحية الشرعية مضيفا أنه "يؤجر عليه صاحبه".

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جاء ذلك في مقابلة لعاشور على قناة TEN حيث قال: "أسئلة بجواز أو حرمة التهنئة بميلاد السيد المسيح لم تكن مثارة قبل 50 سنة، والجماعات الإرهابية عملت على إثارة هذه الأسئلة من أجل شق الصف المصري.. الإسلام ليس في خصومة مع أصحاب الأديان ولكن هناك قاسم مشترك بين هذه الأديان".

وتابع قائلا: "المسلمون ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمطلوب المعاملة بالمثل والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق.. والاحتفال بميلاد السيد المسيح يجوز لأنه رسول ونبي من قبل الله، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه".

وأضاف: "من يحرمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هم من يحرمون الاحتفال بسيدنا محمد أيضَا.. إحنا نقول يوم مولد وليس احتفالا، عملا بقوله تعالى: (وذكرهم بأيام الله)، فمولد سيدنا عيسى معجزة في حد ذاته".