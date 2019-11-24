كيف بدت أول بطاقة معايدة مطبوعة بمناسبة عيد الميلاد في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الصعب تخيل قدوم موسم عيد الميلاد، أو ما يُعرف بـ"الكريسماس"، بدون رؤية المئات من بطاقات المعايدة التي تزين المحلات التجارية. ولكن، هل سبق أن تساءلت كيف كان شكل أول بطاقة معايدة صُنعت لهذه المناسبة؟

يتم عرض أول بطاقة معايدة مطبوعة في العالم بمناسبة عيد الميلاد في متحف تشارلز ديكنز في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في ظل اقتراب موسم الأعياد.

وتُظهر البطاقة عائلة تتجمع حول مائدة، وتستمتع بكؤوس النبيذ. وهي صُنعت في عام 1843 من قبل هنري كول، جون كالكوت هورسلي، إضافةً إلى جوزيف كوندال.

تُظهر البطاقة عائلة تتجمع حول مائدة وتستمتع بكؤوس من النبيذ.

وكان هذا العام ذاته الذي نُشر فيه كتاب "A Christmas Carol" للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز.

وحملت البطاقة التي لُونت يدوياً رسالة تنص على الآتي: "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة لك". وأُرسلت من ابن إلى والديه.

ولم تجسد البطاقة صورة عائلة تحتفل بعيد الميلاد فقط، إذ أنها تضمنت صوراً للفقراء الذين تم تقديم الملابس والطعام إليهم، وذلك تجسيداً لروح العمل الخيري لعيد الميلاد.

تُعرض أول بطاقة معايدة مطبوعة بالعالم بمناسبة عيد الميلاد، أو ما يُعرف بـ"الكريسماس"، في متحف تشارلز ديكنز بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُعد البطاقة واحدة من بين ألف بطاقة تمت طباعتها، وكانت تُباع مقابل شلن آنذاك.

وكان لكول، والذي عمل كموظف حكومي، دور مهم في إصلاح نظام البريد البريطاني خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، إذ أنه ساعد في تقديم نظام توصيل "Penny Post" في عام 1840.

وشجع نظام "Penny Post" على إرسال الأشخاص بطاقات معايدة موسمية، وفقاً لمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

وبحسب ما ذكره متحف تشارلز ديكنز، ظهرت الفكرة العصرية لمناسبة عيد الميلاد والتقاليد المرتبطة بها خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وقال المتحف في بيان إنه في بريطانيا التي أصبحت صناعية حديثاً آنذاك، مهّدت التقدمات التكنولوجية التي أحدثت ثورة في عمل مجلدي الكتب، والطابعات، والرسامين الظروف المثالية لتقديم ديكنز كتاب "A Christmas Carol" إلى العالم.

لم يكن كتاب "A Christmas Carol" إلا واحداً من الكتب العديدة التي تمحورت حول عيد الميلاد للمؤلف تشارلز ديكنز.

ويُعتقد أن كتابات ديكنز شكلت العديد من تقاليد عيد الميلاد العصرية والحديثة، ولم يكن كتاب "A Christmas Carol" إلا واحداً من الكتب العديدة للمؤلف، التي تمحورت حول عيد الميلاد.

وأكّد أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة باكينغهام، والمتخصص في أعمال ديكنز، جون درو، لـCNN أنه في الفترة التي عمل فيها ديكنز وكول، ساعدت التطورات في مجال النشر، وانتشار وسائل الإعلام المطبوعة في تأسيس التقاليد الاحتفالية ونشرها.