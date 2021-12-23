دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، أنه ستكون هناك جولة جديدة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد "في المستقبل القريب"، معربا عن استعداد بلاده للعمل على إعادة فتح السفارات وعودة العلاقات بين طهران والرياض.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في طهران، إنه "في المستقبل القريب ستكون هناك محادثات إيرانية سعودية في بغداد"، وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل اللجان بين سفارات إيران والسعودية والتمهيد لإعادة فتح السفارات وعودة العلاقات بين البلدين".

وتابع بالقول إن طهران قدمت في آخر جولة من المحادثات مجموعة من المقترحات "البناءة والعملية" للسعودية، موضحا أنه "سيجتمع وفدا البلدين في بغداد في المستقبل القريب لبحث المرحلة المقبلة".

ووجه عبداللهيان الشكر إلى العراق على "جهود تسهيل الحوار مع السعودية والمساعدة في حل سوء التفاهم مع الرياض وإعادة العلاقات بين طهران والرياض إلى طبيعتها".

وقال: "في الأسبوع الماضي، تلقينا موافقة المملكة العربية السعودية على إصدار تأشيرات لـ3 من دبلوماسيينا الذين من المقرر أن يعملوا كدبلوماسيين مقيمين في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة".