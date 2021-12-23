تونس.. منصف المرزوقي يرد على الحكم بحبسه 4 سنوات

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، على الحكم الغيابي الذي صدر بحقة والقاضي بالسجن لـ4 سنوات واصفا الحكم بأنه صادر عن "قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي".

جاء ذلك في تدوينة للمرزوقي على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث قال: "تعليقا على ’الحكم‘ الذي أصدره قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي.. حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة.. وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي.. والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيّد.."

وأضاف: "رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها.. وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها.. ولا بد لليل أن ينجلي".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت الأربعاء، حكما غيابيا يقضي بسجن المرزوقي، لمدة 4 سنوات بتهمة "الاعتداء الخارجي على أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، واتُهم المرزوقي بربط اتصالات مع "أعوان دولة أجنبية" كان الغرض منه الإضرار بتونس دبلوماسيا وصدر الحكم الأربعاء بسجنه غيابيا لمدة 4 سنوات.