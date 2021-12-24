كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على مصادرة قوات البحرية الأمريكية لشحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لليمن.

وقال برايس في بيان: "صادر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ما يزيد عن 1,400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226,600 طلقة ذخيرة من سفينة منشؤها إيران بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر. وكانت هذه السفينة على طريق يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.."

وتابع قائلا: "كما يمثل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن. وإن دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وكذلك قواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، فضلا عن شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى".

وأضاف: "هذه الإدارة ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد الإيراني. وقد صادرت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية وكذلك مئات المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الصاروخية من سفن مماثلة في شهر أيار/مايو وشهر شباط/فبراير من هذه السنة.. وأدى التدفق غير المشروع للأسلحة في اليمن إلى تمكين هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، مما زاد من معاناة المدنيين. وإن المزيد من القتال، سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة. ويجب على الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية معا لإنهاء الحرب".