بعد استهداف جازان.. الحوثيون يتوعدون السعودية بعمليات "موجعة ومؤلمة"

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد الحوثيون السعودية بـ"عمليات موجعة ومؤلمة"، وذلك بعد يوم من استهداف جازان صورايخ باليسيتة ما أسفر عن سقوط قتيلين مدنيين حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين: "القوة الصاروخية دكت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة"، حسب قوله.

وتابع المتحدث قائلا في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين، قائلا: " الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا"، حسب تعبيره.

وختم المتحدث قائلا: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه"، على حد قوله.

وكان قد أعلن التحالف عن مقتل مواطن ومقيم وإصابة آخرين في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان جنوبي السعودية نتيجة سقوط مقذوف من اليمن.