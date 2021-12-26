نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة أبوظبي، الأحد، عن إطلاق اسم المهندس المصري الراحل عبدالرحمن مخلوف على أحد شوارع العاصمة الإماراتية "تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني للإمارة".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أنه "بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، دشن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، شارع عبد الرحمن مخلوف، محاذ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريما لمسيرة الراحل وتقديرا لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي".

وأضاف البيان: "أقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بالصوغ، بحضور عدد من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المرحوم".

وأوضح البيان أن "هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود وعطاء المدير السابق لتخطيط المدن في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

بتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يُدشّن شارع "عبد الرحمن مخلوف" محاذٍ لمبنى بلدية أبوظبي، تكريماً لمسيرة الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي. https://t.co/GLMY6QG1UI

وأشار البيان إلى أن مخلوف "راكم خبرة واسعة في مجال التخطيط العمراني بعدة دول عربية وأجنبية، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونخ عام 1957، وانتدابه للعمل خبيرا في مجال تخطيط المدن في هيئة الأمم المتحدة، ثم انتقل لاحقا إلى أبوظبي عام 1968، ليعينه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مدير تخطيط المدن في أبوظبي".

وأضاف البيان أن مخلوف "عمل محاضرا لمادة التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية في جامعة الإمارات بين الأعوام 1983 و1985، وحظي بتكريم من جائزة أبوظبي عام 2010 في دورتها الخامسة، وتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن زايد، تكريما له على مساهمته في بناء النهضة العمرانية التي شهدتها إمارة أبوظبي".