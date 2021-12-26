السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية: "بنعمل المستحيل" و"مش عايزين حد يموت"

نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، المشروعات القومية التى تنفذها حكومته حاليا بأن كل مشروع بها "يكافئ السد العالي"، وأكد أن بلاده لم تتجاوز حصتها المائية خلال تنفيذها خططها بشأن الأراضي الزراعية.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية في توشكي إن "أي مشروع من المشروعات القومية التى يتم العمل عليها كجهد هندسي وتكلفة مالية مش هكون مبالغ وأنا بقول أنه قد يكافئ عمل زي عمل السد العالي"، وأضاف: "مش بقول الكلام ده عشان الناس تمدحنا إحنا عايزين نقول للناس في مصر اطمنوا، وده مش كلام".

وتابع بالقول: "متعملش أبدا تصوير إعلامي للجهد ده سواء هنا أو في سيناء"، ووجه السيسي "عتاب على الدولة" لأن "كل مشروع من التي تنفذ في سيناء وتوشكي تعتبر سدا عاليا".

وقال: "اللي بنعمله ده المستحيل بمعايير أي حد"، وأضاف: "لا ننام و نستريح نفضل نعمل كده في بلدنا لغاية ما نحقق بفضل الله سبحانه وتعالي ويبقي عملنا اللي علينا قدام ربنا".

وقال الرئيس المصري إن بلاده لم تتجاوز حصتها المائية خلال تنفيذها خططها بشأن الأراضي الزراعية، وأكد أنه يتم تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وإعادة تدويرها.

وعندما قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في مصر، اللواء توفيق سامى للسيسي: "إننا وعدنا سيادتك قبل كده اننا هنموت في توشكي"، قاطعه الرئيس المصري ضاحكا: "مش عايزين حد يموت عيشوا وعمروا".