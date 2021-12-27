لبنان يعلن موقفه من استهداف الحوثيين لجازان السعودية وسقوط ضحايا

نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الإثنين، إدانتها بشدة الهجوم الذي استهدف محافظة الصامطة في منطقة جازان، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الرياض ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها"، حسب قولها.

وأضافت الخارجية في البيان نفسها: "وتعرب عن أسفها لسقوط الضحايا والجرحى وتتقدم بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان قد لقي مدنيان حتفهما نتيجة استهداف الحوثيين لجازان بصواريخ باليستينة كما أدى الهجوم لوقوع 7 إصابات في المنطقة المستهدفة.