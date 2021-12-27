نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة طالبان حل مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان وكذلك وزارتي السلام والشؤون البرلمانية، وذكرت أنه لم تعد هناك حاجة لهم.

وقال متحدث باسم طالبان لشبكة CNN، الاثنين، إن الحكومة التي تديرها الحركة حلت مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية بالسلام والشؤون البرلمانية، وأضاف أنه لم تعد هناك حاجة لهم.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي لشبكة CNN: "لقد توصلنا الآن إلى السلام، لذا لا حاجة لهم".

وأضاف أن طالبان إذا شعرت أن هناك حاجة لهم في المستقبل، فإن الحركة ستحييهم.

كانت لجنة الانتخابات تأسست في 2006 وهي مسؤولة عن "إدارة ومراقبة جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات المنصوص عليها في الدستور"، بحسب موقعها على الإنترنت.

وسيطرت طالبان على أفغانستان بعد هجوم عسكري سريع وغير متوقع هذا الصيف.

وسقطت العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس/ آب بعد وقت قصير من مغادرة آخر القوات الأمريكية لأفغانستان، ما أنهى فعليا أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة والتنازل عن السلطة للحركة نفسها التي أطاحت بها واشنطن بعد فترة وجيزة من الغزو في عام 2001.

وأصبح بعدها حميد كرزاي أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد انهيار طالبان.

ولم تعترف الكثير من دول العالم رسميا بحكومة طالبان الجديدة خوفا من أنها ستحكم كما فعلت الحركة عندما كانت آخر مرة في السلطة في التسعينيات.