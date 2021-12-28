دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، لإقامة طاولة حوار لـ"رسم سياسة خارجية للبنان وتمتين علاقاته العربية ولا سيما دول الخليج".

وأكد ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الخليجية الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال وعدم الانخراط فيما "ليس لنا شأن به ولاسيما ما يحدث في اليمن".

وردا على سؤال بشأن نفوذ إيران على لبنان قال: "لبنان دولة مستقلة"، وأكد "نحن نعمل كل جهدنا لتكريس هذا"، وأضاف: "إذا كان المقصود بالنفوذ الإيراني حزب الله فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزب اللبنانية، وأنا لا أسمح بأن أقول أو اعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية".

وحول ما إذا كان سيتقدم باستقالته قال ميقاتي إنه "لو شعر أن استقالته ستكون الحل لأزمات لبنان فإنه لن يتقاعس ثانية عن الاستقالة"، وأضاف إذا كانت استقالته "ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فإنه حتما لن يستقيل"، وأكد أن "التوقيت هو المهم وليس النية في الاستقالة".