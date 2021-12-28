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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز والتي عقّب فيها على مقطع ما كشفه تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية عن دور حزب الله اللبناني في اليمن.

والجنون أن الغرب يريد من السعودية أن ترسل أموالاً إلى لبنان بينما يشن حكام لبنان الحقيقيون (إيران وحزب الله) حرباً على المملكة من اليمن ومن أماكن أخرى. https://t.co/eOyxQjFEMN

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق في تغريدته: "والجنون أن الغرب يريد من السعودية أن ترسل أموالاً إلى لبنان بينما يشن حكام لبنان الحقيقيون (إيران وحزب الله) حرباً على المملكة من اليمن ومن أماكن أخرى".

تصريح ألبرتو ميغيل يكشف حقيقة وواقع الدول الغربية التي تتحدث عن محاربة الإرهاب لكنها في المقابل تدعمهم بطرق غير مباشرة وتتجاهل الحقائق في لبنان بسبب مواقفها المتذبذبة أو مصالحها الإقتصادية وفي المحصلة هم من أوصل لبنان والمنطقة لهذا الوضع وما يحصل في سوريا والعراق واليمن خير شاهد https://t.co/lDzYSIssoM

وعلق الأمير سطام بتغريدة مستشهدا بما قاله فيرنانديز، قائلا: "تصريح ألبرتو ميغيل يكشف حقيقة وواقع الدول الغربية التي تتحدث عن محاربة الإرهاب لكنها في المقابل تدعمهم بطرق غير مباشرة وتتجاهل الحقائق في لبنان بسبب مواقفها المتذبذبة أو مصالحها الاقتصادية وفي المحصلة هم من أوصل لبنان والمنطقة لهذا الوضع وما يحصل في سوريا والعراق واليمن خير شاهد".

وكان التحالف بقيادة السعودية قد نشر، مساء الأحد، مقطع فيديو يعرض "أدلة" على تورط حزب الله اللبناني ودور القيادي بجماعة الحوثي، أبوعلي الحاكم، وذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي.