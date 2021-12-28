عن "أحداث يناير".. السيسي: ربنا أنقذ مصر في 2011 لحكمة إلهية

نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه "لن ينسي 2011"، وذكر أن "ربنا وحده" أنقذ مصر من الخراب و الدمار لـ"حكمة إلهية".

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إن مصر كانت "هتضيع في 2011"، وخاطب المصريين: "مش مندهشين مش مستغربين، عرفتوا ليه بلدكم كانت هتخرب وتضيع في 2011".

وأكد الرئيس المصري أنه "لن ينسي 2011" وأضاف: "المفروض يا مصريين ماتنسوهاش في كل إجراء بتعملوه وكل خطوة بتتحركوها ليه؟ اللى أنقذكم ربنا وحده اللى أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار لأجل خاطر الـ100 مليون والبسطاء الغلابة ولحكمة إلهية"، وتسأل: "يبقي احنا نكرر نفس المسار تاني؟ لا والله".

وتابع السيسي: "هل الكلام ده يزعلكم أنى بحاجي عليكم و خايف عليكم من الضياع؟ تزعلوا مني؟ سواء كان مسؤولين أو ناس ماسكين شركات ده كلام؟".

وختم الرئيس المصري بالقول: "متزعلش إلا من نفسك إنك تكون سبب في دمار بلدك وخرابها"، حسب تعبيره.