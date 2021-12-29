بالأسماء.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت أمام ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي قائمة الوزراء في الحكومة الجديد وفقا لما نقلته موقع التلفزيون الكويتي الرسمي:

1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

3- د. محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

4- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

5- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

6- د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

9- د. حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة

10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة

11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب

13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة

14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة