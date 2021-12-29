نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

المعلمي لـCNN: السعودية لم تضغط على بان كي مون وأنباء إصدار فتوى ضد الأمم المتحدة مثيرة للسخرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، تفاعلا بعد فتوى استدل فيها بآية قرآنية وحديث للنبي محمد "لإجازة" تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وفق شروط.

معالي الشيخ عبدالله المطلق مجيبا عن سؤال من أحد المستمعين حول حكم التهنئة بأعياد غير المسلمين والضابط في ذلك ؟ @dr_ab_almutlaq https://t.co/ReP4vyxH4f

جاء ذلك في مداخلة هاتفيه للمطلق على إذاعة القرآن الكريم، وقال فيها: "إذا كان الإنسان يقصد بها مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح، المصالح الدينية، فالذي يهنئهم، والإنسان مثل ما تعرف مأمور بأن يحسن أخلاقنا للناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله.."

فتوى د. عبدالله المطلق بإجازة تهنئة الكفار بأعيادهم فتوى غريبة خالف فيها الأدلة والإجماع وعلماء المذاهب الأربعة وفتاوى علمائنا كابن باز وابن عثيمين والفوزان وسماحة المفتي العام ولا سلف له إلا الإخواني القرضاوي، ومن ليسوا على عقيدة السلف، وما نسبه لابن تيمية وهم وخطأ فليته تثبّت.

وتابع المطلق قائلا: "الله تعالى قال في القرآن الكريم لبني إسرائيل: (وقولوا للناس حسنى) والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس) جميع الناس بخلق حسن.."

حفظ الله الشيخ الدكتور #عبدالله_المطلق عضو هيئة كبار العلماء و المستشار في الديوان الملكي السعودي و الأستاذ البروفيسور في الفقه المقارن و أكّد الشيخ أن هذه التهنئة مبنية على ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الإسلام. https://t.co/SoWSCNZPsZ https://t.co/vdQETNQEQ8

وأضاف: "الإنسان إذا كان له أصدقاء أو له جيران ويريد أن يحسن معاملته معهم ليبلغهم دين الله عمليا فلا بأس في ذلك وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوى إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم.."