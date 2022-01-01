البرهان يحذر من "مهددات وجودية" للسودان.. ويتعهد بـ"انتخابات نزيهة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بتنظيم "انتخابات نزيهة" فيما حذر من "مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها".

وقال البرهان، في كلمة للشعب السوداني بمناسبة ذكرى استقلال البلاد في 1 يناير 1956، إن السودان يمر بـ"وضع عصيب"، وإنه محاط بـ"تحديات ومصاعب وأزمات هي في الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعي التام والأمانة الخالصة والشعور بالانتماء الحقيقي ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف البرهان: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وماترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات".

وجدد البرهان في خطابه "التأكيد على التمسك بالمُمسكات الوطنية، وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب والعمل الجاد للمحافظة علـى الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام، وبناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد يفٌوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".