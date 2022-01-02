دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في سجال مع خالد الجبري نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، بعد تغريدات للأخير عن رفض محكمة أمريكية دعوى قضائية سعودية ضد والده ومقارنة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال خالد الجبري، عبر حسابه على تويتر: "مرّت سنة ولا يزال محمد بن سلمان يتوسّل ويتسوّل مكالمة هاتفية من بايدن. في المقابل يتم تفعيل امتيازات بايدن الرئاسية والحكومة الأمريكية تتحرك بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي في قضية كيدية ضد مسؤول سابق. الناس مقامات، والدول العظمى تميّز بين رجال الدولة الحقيقيين والصبيان"، على حد تعبيره.

وأضاف: "من مظاهر تفريق إدارة بايدن في التعامل مع رجال السياسة ومراهقيها، رفضه للحديث مع محمد بن سلمان بذريعة أن الرئيس الأمريكي لن يتحدث إلا مع نظيره الملك سلمان. بينما نجد أن الرئيس بايدن تحدث مع الشيخ محمد بن زايد أكثر من مرة وهو ولي عهد إمارة أبو ظبي فقط. فعلاً، الناس مقامات".

وتابع بالقول: "قياسًا على ذلك، فمن المتوقع أن يكون الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم خليجي يُستقبل في البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن، اعترافاً بدور قطر المحوري في الشرق الأوسط وأن عظمة الدول تقاس بمصداقية قيادتها وأدوارها الدبلوماسية، لا بالمساحات الجغرافية أو الهاشتاقات التويترية".

من جانبه، علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقوله: "والدكم الموقر حرامي لذلك هرب، وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت. أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدًا لناظره قريب وسنعرف جميعًا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك. احترامي لـ(والدك)! صاحب المجد العصامي".

د.خالد والدكم الموقر حرامي لذلك هرب،وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت😀 أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدًا لناظره قريب وسنعرف جميعًا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك. احترامي ل(والدك)! صاحب المجد العصامي🙏 https://t.co/1e2qNJ3Auz

وبدوره، رد خالد الجبري قائلا: "المجرم هو من يبتز أب بطفلته البالغة ١٧ سنة من أجل خصومة بينه وبين ابن عمك الذي كنت تكتب فيه المعلقات ثم خرست بعد أن اختطفه السايكوباثي مع عمك أحمد... خلنا ساكتين، ترا كلنا عيال قرية".

وفي تغريدة لاحقة، نشر عبدالرحمن بن مساعد أبيات من شعره جاء فيها: " احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي.. صبر مع حنكة وحيطة وابتدا بسرقة بسيطة.. وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تَعدى محيطه وصار في الصف الأمامي.. احترامي للحرامي". ثم أعقبها بتغريدة أعلن فيها أنه سيغيب عن تويتر "لفترة" لم يحدد مدتها أو يوضح سببها.