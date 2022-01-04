دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، تمسكه بموقف بلاده الرسمي بالحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، وذلك غداة هجوم الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله على السعودية واتهامها بدعم الإرهاب.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن عون أعرب عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ولفت إلى أن هذا "الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء".

كان الرئيس اللبناني قال في خطاب الشهر الماضي إنه يتطلع إلى بناء "أفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج"، وانتقد التدخل في شؤون "لا تعني" لبنان وقال: "أسأل: ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".

وتأتي تصريحات عون بعدما هاجم حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، السعودية واتهمها بدعم الإرهاب، في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي، إثر غارة أمريكية بمحيط مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ورد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على حسن نصرالله بأن اتهامه للسعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".