دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو تعريفي بسيرة صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة بعد إعلان وفاة الأخير، الأربعاء.

رحم الله فضيلة الشيخ الوالد #صالح_اللحيدان مسيرة وسيرة.. كرّس حياته في خدمة الدين والوطن كانت فيه الهمة العالية منذ نشأته للخير وطلب العلم.. وله المكانة الكبيرة في مسيرة الدعوة والفقه والقضاء طوال عقود مضت. خالص العزاء لأسرته وذويه وكل محبيه إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/Yalnh2OW69

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق على مقطع الفيديو: "رحم الله فضيلة الشيخ الوالد صالح اللحيدان.. مسيرة وسيرة.. كرّس حياته في خدمة الدين والوطن.. كانت فيه الهمة العالية منذ نشأته للخير وطلب العلم.. وله المكانة الكبيرة في مسيرة الدعوة والفقه والقضاء طوال عقود مضت.. خالص العزاء لأسرته وذويه وكل محبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويقول اللحيدان في مقطع الفيديو الذي نشره العساكر: "لا أحد يستطيع أن يخرج عن طاعة الله وعن قضاء الله وقدره، لا يستطيع أحد، وغننا نفرط ونتساهل ونرتكب بعض الخطايا السيئة ولكن علينا أن نتوب إلى الله جلّ وعلا وأن نشتهد".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إعلان وفاة اللحيدان، عن عمر يناهز 90 عاما، لافتة إلى أن "الوفاة جاءت بعد معاناة مع المرض، وأن اللحيدان "كان من علماء المملكة البارزين حيث ساهم بمسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام وعبر العديد من المؤلفات الشرعية التي خدم بها الشريعة الإسلامية رحمه الله تعالى".