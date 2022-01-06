إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامنه مع كازاخستان في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في اتصال يوم الخميس، بحسب الرئاسة التركية.

في البيان، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن وأن ينتهي التوتر في وقت قصير، قائلا إنه يعتقد أن شعب كازاخستان سيتغلب على المشاكل في إطار الثقة والحوار المتبادلين.

وقالت الرئاسة إن تركيا مستعدة "لتبادل جميع أنواع المعرفة والخبرة التقنية إذا لزم الأمر".

واندلعت احتجاجات نادرة هي الأكبر في تاريخ في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، عقب زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقُتل عشرات المتظاهرين وأصيب أكثر من ألف خلال اشتباكات مع السلطات في كازاخستان، بحسب مسؤول في الشرطة من مدينة ألماتي، التي شهدت انطلاق الاحتجاجات.

في غضون ذلك أعلن رئيس كازاخستان حالة الطوارئ وطلب مساعدة التحالف العسكري الذي تقوده روسيا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ويوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أنه سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في منطقة قريبة من ساحة الجمهورية في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان.

وبحسب وكالة تاس، فإن الجيش طالب الناس بمغادرة الميدان عبر مكبرات الصوت، مُحذرًا من أنهم سيطلقون النار.

وقال مصدر لوكالة تاس: "أولئك الذين يفرون من الميدان يقولون إن (قوات الأمن) أطلقت النار على مثيري الشغب، ورأوا كيف كان بعضهم يسقط بالتأكيد".