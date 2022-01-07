وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، على أن سلوك وأنشطة حزب الله تهدد الأمن القومي العربي، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس.

فيديو | سفير المملكة في #لبنان: أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه تهدد الأمن القومي العربي و #المملكة تؤكد وقوفها مع الشعب اللبناني بكافة طوائفه #الإخبارية https://t.co/FNyXikd2Yi

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية تصريحات بخاري للوكالة الفرنسية وأعاد السفير نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

وأضاف أنّ "المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه.. إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته في لبنان يعطل السلم في لبنان.."

ودعا السفير السعودي الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، بالإضافة إلى دعوته إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة وإنهاء حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار الدولة.