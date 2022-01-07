كاميرا مراقبة ترصد لحظة سرقة ساعة ثمنها 100 ألف دولار من يد رجل في ثوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، من التوصل إلى مرتكبي عملية سطو مسلح على عربة نقل أموال وسرقة ما تحتويه من أوراق مالية.

شرطة الرياض تستعيد مبلغ 14.319.790 إثر جريمة سطو مسلح على سيارة نقل أموال https://t.co/3SRDyGSsOD

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع سناب شات مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأموال المسروقة والمتهمين الذين ألقي القبض عليهم.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) مواطنين لاستيلائهم على (14,319,790) ريالاً من مركبة نقل أموال https://t.co/cvrSd83aps

من جهته نشر الأمن العام السعودية على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بيانا لفتت فيه إلى أن الأموال المسروقة هي 14,319,790 مليون ريال (نحو 3.7 مليون دولار)

وقال الأمن العام السعودي في بيانه على لسان المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الأموال المسروقة خبئت في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، لافتا إلى أنه تم تحديد هوية المنفذين والقبض عليهم وهم 4 مواطنين ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.