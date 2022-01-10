دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما حدد شروط الترشح للمنصب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمجلس الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وأنه على الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط "تقديم طلباتهم مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأيام (11 و 12 و 13) من الشهر الجاري".

وتابع: "يشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون الشخص، أولا: عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين، وثانيًا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وثالثًا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن".

ونص الشرط الرابع على ألا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وسادسا أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها، حسب البيان.

وتابع مجلس النواب أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير/ شباط".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أعلن، مساء الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي، في كلمة له: "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين".

كان مجلس النواب انتخب بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبدالله نائبا ثانيا.

ورحبت الولايات المتحدة، في بيان، بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، وقالت إنه "جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية والسيادة الوطنية في العراق".