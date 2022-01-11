دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن بلاده "حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري"، وذكر أن "التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن "الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري، ومعتقدات بنمارسها"، وبخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز قال: "إحنا معملنهاش تحت ضغط من حد إنما في ضوء معتقداتنا وأفكارنا اللى بنقول فيها إن التنوع و الاختلاف سنة من السنن الكونية".

وأضاف أن "التنوع بين الناس في اللغة واللون والشكل سنة ومش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة ولا شكل واحد ولا نخلى العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد".

وذكر: "أتصور أننا لو عايزين نعمل ده والكل له لون سياسي واحد أخشي يكون ده شكل من أشكال الاستعلاء بالقدرة والإمكانيات وبالممارسة"، وقال: "لابد أن يكون هناك تنوع واختلاف بين الدول"، وأضاف: "مش أنا اللى بقول كده عشان أروج أو أدافع عن حاجة إنما ده الواقع" .

وتابع: "اللى بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها ده ميعتبرش أمر نحطه في الاعتبار؟ والدول اللى بتسعي إلى تخريب الدول الآخرى من خلال التأمر وأمور آخري"، وتسأل: "هل في حد نجي في المنطقة العربية غير مصر؟".

وقال: "عدم التدخل في شؤون الدول ألا يعتبر حق من حقوق الإنسان حتى نخربها ونسيب المواطنين البسطاء يعانوا في ليبيا وسوريا و اليمن والصومال والعراق"، وأكد أن "مصر كانت هتبقي من الدول ده .. مصر اللى فيها 100 مليون شخص كانت معرضة للدمار والخراب".

وأضاف: "المفروض أن حد زي في الوظيفة ده ميتكلمش كده لكن كشباب من أي دولة لابد ان يكون لديه عقلية نقدية لما يتم طرحه".