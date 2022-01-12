الاتفاق على 4 نقاط بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي والصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توصل مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية على اتفاق مكون من 4 نقاط وذلك عقب اجتماع بين نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين.
وفيما يلي النقط التي تم الاتفاق عليها وفقا للبيان الذي نشره مجلس التعاون:
- ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن بهدف زيادة وتعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي لمواجهة التحديات بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة.
- التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عام 2022- 2025 في أسرع وقت ممكن من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
- ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين.
- عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب للجانبين من أجل تعزيز التواصل الاستراتيجية بين الجانبين ومتابعة البرامج التنموية لديهم وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين في المستقبل.