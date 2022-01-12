الاتفاق على 4 نقاط بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي والصين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توصل مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الصينية على اتفاق مكون من 4 نقاط وذلك عقب اجتماع بين نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ووانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين.

وفيما يلي النقط التي تم الاتفاق عليها وفقا للبيان الذي نشره مجلس التعاون: