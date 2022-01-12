السيسي: كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من 500 مليون دولار في إعمار غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج مبالغ مالية أكبر من مبلغ الـ500 مليون دولار، الذي أعلن في مايو/أيار 2021 عن تخصيصه كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال السيسي، خلال حلقة نقاشية بعنوان: "المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ: "فيما يخص قطاع غزة، القطاع يحتاج أكثر بكتير من رقم الـ500 مليون دولار"، وأضاف: "كنا نتمني في مصر أن نساهم بأكثر من ذلك".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "ما يمكنني قوله للناس التي تعمل على المرحلة التانية التي بدأت في ديسمبر /كانون أول من فضلكم، نحن كنا نقول إن الناس دائما تشغل المواطنين هناك لأنها لن تأت بعمالة لتعمل في القطاع وأهل القطاع موجودون وجاهزون للعمل".

وأضاف السيسي قائلا: "أرجو أن ننهي المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة".

وتابع الرئيس المصري: "سنواصل دورنا في مناشدة المانحين بأن يتقدموا وألا يتخلوا عن الأونروا من أجل الالتزامات الخاصة بها، الالتزامات التي تقوم بها الأونروا والتي أتصور أنها بشكل أو بأخر تعود مرة أخري بعد توقف لسنوات مضت".

وأردف السيسي قائلا: "نوجه نداء للدول المانحة ونحن سنتحرك كدولة معهم أيضا كي تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفعالية من أجل استئناف أكبر ودعم أكبر للأونروا كي تقوم بدورها".