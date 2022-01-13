السعودية.. تحذير في 11 منطقة استعدادا لأمطار وثلوج تبدأ اليوم الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت السلطات السعودية، الأربعاء، من أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 11 إمارة ومنطقة بالمملكة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قالت: "دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الخميس حتى السبت المقبل".

وأضافت: "بيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية) بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة في يومي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك".

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي إهابته "بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم"، مؤكداً "جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية".