دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية العام الجديد بزينة بيضاء مع تساقط الثلوج، حيث اكتست المنطقة بوشاحٍ ناصع البياض يخطف الأنظار.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

ويُعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 2،549 مترًا، وهو أعلى جبل في منطقة تبوك والمكان الوحيد في السعودية الذي يشهد تساقط الثلوج فيه كل عام تقريبًا، ما يجعله مثاليًا للتنزه خلال فصل الشتاء، بحسب ما ذكره موقع "روح السعودية".

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

وتسارع المواطنون والزوار لتوثيق هذه اللحظات والأجواء المميزة لتساقط الثلوج التي تغطي المنحدرات ورمال الصحراء في مشهد لا يتكرر كل يوم، حيث تتربّع الثلوج سنوياً على قمة جبل اللوز خلال فصل الشتاء ليكتسي رداًء أبيضًا يبهر زواره بجماله الساحر.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

واستطاع المصور السعودي محمد الشريف، أن يوثق بعدسته هذه الأجواء المميزة ليبرز جمال جبل اللوز بعد أن اكتسى بحلته البيضاء في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

وبالإضافة لكونها حالة نادرة لا تتكرّر كثيرًا في السعودية سوى مرًة كل العام، أراد الشريف أيضَا تسليط الضوء على جمال الطبيعة التي تتمتع بها المنطقة من خلال توثيق جبل اللوز المغطى بالثلوج، وقفًا لما ذكره في حديثه مع موقع CNN بالعربية.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

وهذه كانت الزيارة الأولى التي يشهد فيها الشريف جبل اللوز بردائه الأبيض، ويختبر تجربة تساقط الثلوج قائلًا: "تجربة جميلة عشتها لأول مرة، فهذه تُعتبر زيارتي الأولى للجبل وهو يكتسي بالثلوج، إذ قمت بزيارته العام الماضي، ولكن لم تتساقط الثلوج عليه وقتها".

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

ويرى الشريف أن لقطاته تُعد أفضل وصف لجمال المكان واللحظات المميزة التي عاشها الزوار على مرتفعات جبل اللوز المغطاة بالثلوج.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

وبين لقطات الشريف، تبرز عدة مشاهد مذهلة لملامسة السحاب والثلوج والضباب لقمة جبل اللوز.

Credit: Mohamed Al Sherif / @mohamed_5575

وبصفته مصور عاشق للطبيعة على حد وصفه، يسعى الشريف إلى توثيق مثل هذه اللحظات المميزة وعدم تفويتها.

جبل اللوز يرتدي حلته البيضاء والجمال يهيمن على المشهد. مشاهد مصورة من #تصويري للحالة الثلجية التي هطلت على #جبل_اللوز بدايه هذا الاسبوع #روح_السعودية https://t.co/XMpjIiDB14

والجدير بالذكر، أن لقطات الشريف لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي أصداء لم يتوقعها المصور السعودي.

ويُعد جبل اللوز وجهًة مثالية خلال فصل الشتاء لعشاق الثلوج والراغبين في قضاء عطلة شتوية مختلفة عن أي مكان آخر في العالم، ويقصده هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية. كما تنتشر بالمنطقة رسومات صخرية متعدّدة يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف عام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).