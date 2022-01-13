السيسي: قلت للسفيرة الأمريكية في 2011 الإخوان "هيحكموا ويمشوا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن الشعب المصري لا يقبل أن يحكم بالقبضة الأمنية.

وقال السيسي خلال لقاء مع "شركاء التنمية" على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "عايز أقوله لكم وأطمنكم إن دعمكم ومساندتكم لنا في خلال السنوات اللي فاتت أتصور أنكم رصدينه وشايفينه كويس في حالة من الاستقرار.. مش الاستقرار الأمني".

وأضاف الرئيس المصري: "شوفوا وده مهم أنى أقوله مفيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري قبضة أمنية مفيش كلام من ده"، وتابع: "الشعب المصري لا يقاد.. طب أنا هخرج بره السياق خالص".

وقال السيسي: "هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم السفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر؟ قولت لها اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين، قالت لي: طب وبعدين؟ قالت لها:"هيمشوا" قالت لي: ليه؟ قالت لها: الشعب المصري ده لا يحكم بالقوة ميخشش الجامع والكنيسة بالعافية وده اللى حصل والكلام مسجل في محاضر رسمية".

وتابع الرئيس المصري: "اللي أنا عايز أقوله أنى بطمنكم أن بدعمكم لينا أنتوا بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون إنسان وده أعلى درجات حقوق الإنسان".

وأضاف السيسي: "زي ما أنتوا شايفين إحنا بنتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء ولا نقبل أبدا أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي أنتوا بتعملوا بها أو تطالبوننا بها".