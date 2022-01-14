السعودية.. تداول فيديو كيف سرقت سيارة بمحل خدمة سيارات والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة سيارة من محل خدمات سيارات الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر الفيديو على صفحتها بموقع سناب شات وتداولته وسائل إعلام محلية بالمملكة إلى جانب مغردين.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة سرقة السيارة وهي بيضاء ذات دفع رباعي كانت متوقفة داخل محل الخدمات قبل أن يقوم السارق بقيادتها إلى الخلف بسرعة والانطلاق بها.

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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