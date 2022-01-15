السعودية.. عائض القرني يغرد بفيديو قديم للملك سلمان ويربطه بولي العهد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، مقطع فيديو أرشيفي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملقيا الضوء على ما قاله ومستندا على أنه مصدر طموح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة المعرفة للقرني بتويتر، حيث يقول الملك سلمان: "ستجدون من النشاطات والأعمال الخيرية ومن دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هنا أقول، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء ووصلنا القمة؟ لا.."

وتابع العاهل السعودي في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره بشكل مستقل: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب الطموح المستمر بحيث ما يرضينا دائما ما وصلنا إليه وما نصل إليه، بل نطمح للأكثر.."

وأضاف الملك سلمان: "هذه نعمة من الله عز وجل لأنه إذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أن كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة، نحن والحمد لله في دولة تعمل وفي شعب يعمل وهناك تعامل والحمد لله بين الدولة ومواطنيها.."

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