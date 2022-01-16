عرض الإعلامية داليا أحمد لصور نصرالله وعون والحريري وتعليق "تماسيح" يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية داليا أحمد خلال تقديم برنامجها على قناة "الجديد" بلبنان وتعليقها مستخدمة كلمة "تماسيح" عارضة صورا لشخصيات منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

ونشرت قناة الجديد على صفحتها المعرفة بتويتر، مقطع الفيديو الذي اثار تفاعلا للإعلامية داليا أحمد بتعليق قالت فيه: "الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد.. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية".

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: "عند تحضير كل حلقة، بنكون عم نتوقع شو ممكن يصير بهالوقت لأن ما بخفيكم مسجلة.. بتمرق الحلقة ووراها حلقة ووراها حلقة وبعدنا على حطة أيدكم، لا مبلا صار في شغلة وحدة صارت أنه لقينا تمساح هون حدنا هون بمنطقة الكولا.. طيب وغير هيك؟ بقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟"

وتابعت قائلة: "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار.."

وبرز اسم الإعلامية اللبنانية بين أكثر المواضيع تفاعلا على موقع تويتر في لبنان لتنهال التعليقات والردود على تصريحاتها.

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