السودان.. وزارة الثقافة توضح أسباب سحب ترخيص "الجزيرة مباشر"

نشر الاثنين ، 17 يناير / كانون الثاني 2022

توب 5: قتلى في يوم دموي لاحتجاجات السودان.. وبعثة دبلوماسية للبحرين لدى سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت وزارة الثقافة والإعلام قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر القطرية، مشيرة إلى أنها طالبت طاقم العمل مرارا بـ"ضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل واخلاقيات الشعب السوداني"، وفقا لبيان صادر عنها الإثنين.

وتطرقت الوزارة إلى تغطية القناة لمظاهرات مؤخرا ضاربة مثالا مشاهد بُثت على هامش المظاهرات "مثل ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني واطلاق الفاظ نابية غير لائقة ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية"، حسب قولها.

وشددت الثقافة السودانية على ضرورة ألا "تكون الخلافات السياسيه وسط السودانيين مدخلا للاساءه للسودان بمشاهد تعكس صور سالبة للوطن عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية تبث عبارات خادشة للحياء تسئ للمواطن بالداخل والخارج"، على حد تعبيرها.

وقال البيان إنه لا يوجد في كل أنحاء العالم "حرية مطلقة ولابث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة"، حسب تعبيرها.