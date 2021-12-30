من سقوط قتلى في احتجاجات السودان، وتعيين البحرين رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، واقتراب مصر من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها، مرورًا بسحب إعلان عمرو دياب بعدما اعتبر البعض أنه "يحرض على التحرش"، وصولا إلى جرعة معززة من لقاح جونسون تصل فعاليتها إلى 84% ضد أوميكرون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لجنة أطباء السودان: مقتل 3 متظاهرين في أحد أعنف أيام التظاهرات ضد الانقلاب

قٌتل متظاهرين على الأقل في أحد أعنف أيام التظاهرات ضد الحكم العسكري السودان، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

"سفير فوق العادة".. البحرين تعين رئيسًا لبعثتها الدبلوماسية في سوريا

أعلنت مملكة البحرين، الخميس، تعيين رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها.. ومصدرون يفسرون الأسباب

تتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27%

سحب إعلان عمرو دياب بعدما اعتبر البعض أنه "يحرض على التحرش".. والشركة تعتذر

سحبت شركة سيارات في مصر اعلانًا تجاريًا بطله الفنان المصري عمرو دياب من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد انتقادات طالته بسبب مزاعم التحريض

دراسة: جرعة معززة من لقاح جونسون تصل فعاليتها إلى 84% ضد أوميكرون

أظهر تقريران صدرا الخميس، أن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات معزّزة من لقاح جانسين، التابع لشركة جونسون آند جونسون، يتمتعون بحماية جيدة من المرض الشديد والاستشفاء جرّاء الإصابة بمتحور أوميكرون.