من سقوط قتلى في احتجاجات السودان، وتعيين البحرين رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، واقتراب مصر من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها، مرورًا بسحب إعلان عمرو دياب بعدما اعتبر البعض أنه "يحرض على التحرش"، وصولا إلى جرعة معززة من لقاح جونسون تصل فعاليتها إلى 84% ضد أوميكرون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27%