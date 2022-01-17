دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الإماراتية هجمات استهدفت منشآت في أبوظبي، الاثنين، وراح ضحيتها 3 أشخاص، قائلة إن الإمارات "تحتفظ بحقها في الرد".

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان: "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم... هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأضاف البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ودعت الخارجية الإماراتية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تامًا".

في بيان لها، أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن "حادثة" في مستودع وقود في أبو ظبي.

وكانت شرطة أبو ظبي قالت إن ثلاثة مدنيين قد قُتلوا، وهم مواطن باكستاني وهنديان في الهجوم الذي نُفذ بطائرات بدون طيار ضد منشأة نفطية في منطقة المصفح ومنطقة قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الدولي الجديد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.